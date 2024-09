Mida pead teadma, kui tahad lastega puhkusereisile minna?

Lisaks ühistele mälestustele, avardab reisimine laste maailmapilti ja annab väärtuslikke kogemusi kogu eluks. Näpunäiteid, kuidas puhkust planeerida, jagavad Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Moonika Maaring ning Estraveli reisikonsultant Kristina Aasanurm.

Moonika Maaring ja Kristina Aasanurm on mõlemad aktiivsed reisijad, kes pole peljanud oma lapsigi juba pisikesest peale reisidele kaasa võtta. Nende hinnangul tasub lapsi maailma avastama viia juba kolme-nelja kuu vanuselt, sest mida varem hakata neid reisidele kaasa võtma, seda lihtsamaks see ajapikku muutub. Alljärgnevalt mõned soovitused, mis aitavad perereisi planeerimisele ja selle kõigile meeldivaks muutmisele kaasa.

Alusta otsereisidest ja usalda teiste kogemusi

„Pikad lennureisid võivad olla lastele väsitavad,“ selgitab Maaring. Nii on kõige mugavam valida alguses sihtkohti, kuhu saab otse lennata. Kui ümberistumised on aga vältimatud, peaks lendude vahe olema võimalikult lühike. Öömaja valikul tasub eelnevalt lugeda arvustusi ning Maaringu hinnangul valida pigem selline hotell, kus hommikusöök on hinnas, sest nii on lastega reisides lihtsam.

Kes aga ei oska perereisiks sihtkohta valida, siis Aasanurm soovitab näiteks Kanaari saari ja Kreekat, mis on tema lastele jätnud kustumatuid mälestusi. Keda tõmbavad aga kaugemad maad, võiksid Maaringu sõnul võtta sihiks Hawaii. Ise sooviks ta aga lastega käia ära Uus-Meremaal, Keenia safaril ja Galapagose saarel.

Planeeri pikalt ette

Kui tahta perega reisida, ei tasu viimasele minutile jääda, vaid hakata aegsasti raha koguma. Varakult planeerimine annab ka rohkem võimalusi soodsamaid lennupileteid ning ööbimiskohti leida, eriti, kui plaan on minna koolivaheajal. „Kui planeerid pikemalt ja sul on siht silme ees, on ka lihtsam palgast kõrvale panna,“ räägib Maaring. Ta soovitab kasutada ka mitme konto loogikat, kus reisimise jaoks on eraldi konto. Samuti tasub vaadata pankade kogumistoodete poole, olgu need tähtajalised või eri kasvuhoiused, kuhu saab lisada palgast või investeeringutest kõrvale pandud raha. „Reisimisest saadud emotsioonid võivad olla väärt ka seda, et võtta reisilaenu ja maksta raha hiljem tagasi,“ toob ta välja ühe lisavõimaluse. Seda tehes tuleb aga selgeks teha laenu kasutamise tingimused ja pere rahalised võimalused laen hiljem tagasi maksta, rõhutab ta.

Aasanurm tuletab ka meelde, et pakettreise ja hotelle aegsasti broneerides ei pea kõige eest kohe maksma, vaid kulusid saab hajutada pikema perioodi peale. „Koolivaheajal kehtib reegel, mida pikemalt ette ostad, seda parema hinna saad,“ tõdeb ta. „Eesti vaheaegade kõrval tuleb arvestada ka sihtkoha vaheaegadega, mistõttu võib seal olla rohkem inimesi ja kõrgemad hinnad.“

Enne reisi veendu, et kõik reisidokumendid on olemas ja kehtivad

Laste reisidokumentide kehtivusaeg on lühem kui täiskasvanutel. Kui täiskasvanul kehtib pass 10 aastat, siis lapse oma ainult 5 aastat. Kuni 15-aastasele saab passi taotleda ainult lapsevanem. „Kui reisida lapsega Euroopa Liidust välja ja kaasas on ainult üks vanem, võiks igaks juhuks olla kaasas ka teise vanema kirjalik nõusolek,“ soovitab Aasanurm. Tema sõnul on kindlam vormistada notariaalne nõusolek, kuid sageli piisab ka ainult lihtkirjalikust paberist. Lisaks tasuks kõigist reisidokumentidest teha fotod juhuks, kui midagi ära kaob või varastatakse. Samal põhjusel oleks mõistlik oma reisidokumendid, telefon, pangakaardid jms. hoida eri kottides.

Ole valmis ootamatusteks

Kindlasti tuleks reisieelarvet planeerides jätta ka väike puhver ootamatusteks. „Perega reisides võid olla enda arvates kõige peale mõelnud, aga tavaliselt ikkagi tekib mingi olukord, kus on vaja lisaraha,“ räägib Maaring. Sellisteks olukordadeks oleks hea teha endale ja oma lähedastele võimalikult laia kaitsega reisikindlustus, mis aitab nii transpordi, haiglakulude kui paljude muude probleemide korral. Aasanurm tõdeb, et paratamatult väikeste lastega juhtub rohkem – kas jäädakse haigeks või ei ole võimalik üldse reisile minna. Nendes olukordades näeb sageli, et esialgu kallina tunduv reisikindlustus tasub end ära. Samuti peaks kaasa pakkima ka tavapärasest laiema valikuga reisiapteegi.

Maaring lisab veel, et käepärast võiks olla ka mõne reisikorraldaja number ning soojades maades terviseprobleemide tekkides peaks kindlasti kohe spetsialistiga rääkima, mitte jääda eestlasele omaselt tagasihoidlikuks.

„Lastega reisides tuleb teha valmis plaan, aga olla valmis seda ka muutma,“ rõhutab ta, et paindlik ja avatud meel muudab lastega reisimise edukaks.