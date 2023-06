7 sammu, et puhkusereis õnnestuks täielikult

Lõpuks ometi – puhkusereisile! Et reis sujuks tõrgeteta ja rõõmsate nägudega, tasub tähtsad detailid hoolikalt enne reisi läbi mõelda. Mida teha, kui lend tühistatakse? Millised õigused on sul reisijana? Kasulikke nõuandeid jagab Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov.



Kontrolli lennufirmat

Arusaadav, et reisi plaanides on kihk lennupiletid hooga ostukorvi lennutada meeletu, eriti kui ka pileti hind parasjagu ahvatleb. Tõmba korraks selles tuhinas hinge ja kontrolli üle, kas lennufirma, millega reisida plaanid, parasjagu ei streigi või pole seda juhtumisi plaanimas. Kui reis lükatakse edasi või tühistatakse ette plaanitud streigi tõttu, siis kindlustus uute lennupiletite ostmist ei hüvita. Kui streik aga toimub ootamatult pärast lennupiletite soetamist, hüvitab Swedbanki reisikindlustus oma klientidele tekkinud kahju. Varu aega

Hea mõte on registreerida end veebis lennule, et vältida lennujaamas pikas check in-i sabas seismist, eriti kui reisid vaid käsipagasiga. Sellegipoolest ei tasu lennujaama minekut jätta viimasele minutile. Paljud maailma linnade lennujaamad on tohutu suured ning vahel võib oma väravani jõudmiseks kuluda rohkem kui pool tundi. Samuti võib liiklus linnades ja maanteedel olla ettearvamatu ning mõjutada lennule jõudmist.

Harvad pole juhud, mil töötajad streigivad, lend tühistatakse või lükatakse edasi. Need olukorrad põhjustavad lennujaamades pikki järjekordi turva-, passi- ja pagasikontrollis. Ka siis, kui sihtkohta jõudmiseks on vaja teises riigis ümber istuda, tasub järele uurida, kui palju selleks aega jääb. Seega varu piisavalt aega, sest vale ajaplaneerimise tõttu tekkinud lisakulusid reisikindlustus ei kompenseeri.

3. Vaata üle reisidokumendid

Kas sinu reisidokumendid vastavad sihtkohariigi nõuetele? On riike, mis nõuavad, et pass peab kehtima vähemalt 6 kuud või veelgi kauem pärast reisi lõppu. Mõnedesse riikidesse sisenemiseks on vaja viisat või vaktsineerimistunnistust. Tee kindlaks, et ka sinu reisikaaslaste dokumendid oleksid reisiks korras. Head nõu leiab veebilehelt Reisi targalt.

4. Uuri majutuskoha tingimusi

Enne reisi kontrolli üle oma majutuse sisse- ja väljaregistreerimise ajad ning selgita välja, mis tingimustel on võimalik broneeringut tühistada. Igas hotellis ega külaliskorteris pole ööpäevaringset teenindust, mistõttu tuleb kohale saabuda kokkulepitud ajal või enne kindlaksmääratud kellaaega. Et sa keset ööd lageda taeva alla ei jääks, anna kindlasti majutusasutusele teada, kui sa saabud hiljem.

5. Tee reisikindlustus

Ootamatu haigus või transpordi rike teel lennujaama võib hoolimata suurepärasest planeerimisest reisiplaanid uppi lüüa. Eriti täbaraks võib olukord aga kiskuda siis, kui jääd välisriigis haigeks või saad õnnetuses vigastada. Taolistel puhkudel on reisikindlustus tõeliselt abiks, kuna meditsiiniabikulud võivad ulatuda võõral maal tuhandetesse ja vahel isegi kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Mõistlik on sõlmida reisikindlustus kohe, kui oled esimesed kulutused reisile teinud.

Kui reisid mitu korda aastas ja sageli koos perega, on mõistlik ja mugav valik krediitkaardiga seotud reisikindlustus. Näiteks Swedbanki Gold või Platinum krediitkaardiga on lisatasuta kaasas reisikindlustus, mis kehtib nii kaardi omanikule kui ka temaga koos reisivale abikaaslasele/elukaaslasele, alaealistele lastele ja lastelastele. Loe kaardiga kaasnevate hüvede kohta rohkem siit.

Kindlasti selgita välja, kas reisikindlustuse kaitsed vastavad sinu vajadustele. Swedbanki reisikindlustus hüvitab erakorralise lennu hilinemise või mitteväljumise, kuid alustuseks tuleb reisijal pöörduda oma reisi- või lennufirma poole, et selgitada välja tekkinud olukorra põhjus ning kas selle eest on ette nähtud lennuettevõtja hüvitis.

6. Vii end kurssi reisija õigustega

Kas teadsid, et Euroopa Liit on välja töötanud hulga õiguseid reisijate jaoks ja lennundusettevõte vastutab reisija ja tema pagasi eest? Reisija, kes jäetakse lennureisist maha, kelle lend tühistatakse või hilineb vähemalt kaks tundi, peab saama lennuvedajalt kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad. Lennu tühistamisel peab lennuettevõtja pakkuma reisijale kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi reisi lõppsihtkohta jõudmiseks.

ELi tarbija nõustamiskeskuse leheküljelt consumer.ee leiad väärtuslikku infot, mis õigused on reisijal siis, kui lend hilineb, jääb ära, reisijat ei lubata reisile, pagas on kadunud, hilineb või saanud kahjustada.

7. Anna oma reisist märku

Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel. See on vajalik selleks, kui reisi sihtkohas peaks juhtuma midagi ootamatut, näiteks loodusõnnetus, terroriakt või midagi muud ootamatut, siis saab välisministeerium sinuga ühendust võtta ja vajadusel sind aidata.

Ootamatuste eest pole keegi kaitstud. Reisikindlustus on nagu turvapadi, mis hoiab sind ja sinu reisikaaslasi valusalt kukkumast ja annab kindlustunde igaks reisiks.