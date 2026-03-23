TTJA: kas juba ostetud pakettreisi hinda võib tõsta?

Kuula artiklit, 3 minutit ja 25 sekundit 0:00 / 3:25

Sõjategevus Lähis-Idas on kaasa toonud kütusehinna tõusu, mis mõjutab ka reisimist ning suurendab reisiteenuste hindu. Paljudele pakettreisi ostnud tarbijatele tuleb üllatusena, et juba ostetud ning tasutud reisi hind on tõusnud ning neil tuleb maksta suuremat reisitasu, kui algselt kokku lepitud. Kas ja mis tingimustel võib reisitasu pärast lepingu sõlmimist suurendada, selgitab Kristina Tammaru tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist.

Pakettreisi hinna suurendamine on lubatud seaduses toodud juhtudel

Pärast pakettreisilepingu sõlmimist on reisikorraldajal õigus reisitasu suurendada üksnes seaduses välja toodud juhtudel. Näiteks on lubatud tõsta juba sõlmitud pakettreisilepingute hinda olukorras, kus reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud veokulude muutusest, mis tuleneb kütuse või muude energiaallikate hinna kallinemisest. Reisitasu suurendamise õiguse annab ka maksumäärade muutus, näiteks reisi sihtkohas turismimaksude või lennujaamade sissesõidutasude tõus.

Oluline on aga tähele panna, et reisikorraldaja saab reisitasu suurendada vaid siis, kui selline võimalus on lepingus või selle osaks olevates tüüptingimustes ette nähtud. Lisaks peab sel juhul leping sisaldama ka võimalust hinna alandamiseks.

Reisitasu suurendamise õigust mõjutab oluliselt ka sellest teavitamise aeg. Nimelt peab reisikorraldaja olema teavitanud reisijat reisitasu suurendamisest hiljemalt 20 päeva enne reisi algust. See tähendab, et kui pakettreisini on jäänud vähem kui 20 päeva, siis reisikorraldaja enam reisitasu suurendada ei saa.

Reisija õigus kallinenud reisist loobuda

Reisitasu suurendamisest tuleb reisijale teada anda kirjalikult ning esitada ka reisitasu tõusu põhjendused ning arvutused.

Tasub teada, et tarbijal on õigus pakettreisi kallinemist mitte aktsepteerida ja lepingust taganeda, kui reisitasu suureneb rohkem kui kaheksa protsenti. Reisitasu kallinemisel enam kui kaheksa protsendi võrra, saab reisija mõistliku aja jooksul hinnamuudatusega nõustuda või lepingust taganeda. Siiski tuleb olla tähelepanelik ja oma otsusest reisikorraldajale õigeaegselt või kokkulepitult teada anda, sest vastasel juhul on reisikorraldajal õigus eeldada, et reisija on hinnamuudatusega nõus.

Kui reisija enam kui kaheksaprotsendilise hinnatõusu tõttu reisist loobub ning pakettreisilepingust taganeb, tuleb talle raha tagastada viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

Üksikute reisiteenuste, näiteks lennupiletite hindu tagantjärele muuta ei saa

Reisitasu suurendamise õigus kehtib vaid ostetud reisipakettide puhul. Pakettreisiga ei ole tegemist siis, kui on ostetud üksik reisiteenus, näiteks lennupiletid. Ostetud lennu- või laevapiletite puhul ei ole hilisem hinna muutmine võimalik ning kehtib hind, mis oli jõus pileti broneerimise ajal.

Vaidluse korral saab pöörduda tarbijavaidluste komisjoni

Kui tarbija ja reisikorraldaja vahel tekib vaidlus, mida omavahel kokkuleppel lahendada ei õnnestu, on tarbijal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjon aitab lahendada vaidlusi näiteks olukorras, kus tarbija leiab, et reisitasu on suurendatud õigusvastaselt või ei ole järgitud seaduses sätestatud tingimusi. Avalduse saab esitada juhul, kui tarbija on esmalt pöördunud kirjalikult reisikorraldaja poole ning ei ole saanud rahuldavat vastust.