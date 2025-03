Kultuurisündmuseid täis suvi läheneb: kes vastutab, kui üritus tühistatakse või edasi lükatakse?

Kuula artiklit, 4 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 4:42

Tahad minna kuulama kaunist sümfooniamuusikat Tallinna prestiižsesse kontserdimajja, soetad pileti lasteetendusele või soovid vaatama minna Eurovisioonil osalenud Horvaatia poplauljat? Eesti piletiostuportaalide kaudu saad hõlpsasti piletid soetada kõikidele nendele kultuuriüritustele, mille korraldajaks on sagedasti välismaa ettevõte.

Kui enamasti toimuvad üritused ilma tõrgeteta ning piletil märgitud ajal, tuleb siiski ette juhtumeid, kus üritus lükatakse edasi või sootuks tühistatakse. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus lahendab aastas ligi sadakond kaebust kauplejate osas, kes korraldavad kontserte või muid kultuuriüritusi, kuid ürituse tühistamise järgselt ei nõustu piletisoetajatele raha tagastama. Keskuse lauale jõudvad kaebused puudutavad nii Eesti kauplejaid, kes müüvad pileteid teistes liikmesriikides toimuvatele üritustele, kui ka välismaa ürituste korraldajaid, kes müüvad pileteid Eestis toimuvatele üritustele Eesti piletimüügiportaalide kaudu. Millele peaks kultuurihuviline pileteid soetades tähelepanu pöörama, selgitab TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet.

Kelle poole pöörduda, kui üritus tühistatakse?

Aeg-ajalt ikka juhtub, et plaanitud kontsert tühistatakse, lükatakse tulevikku või ürituse sisu muutub sellisel määral, et pileti ostnud isik ei oleks selliselt muudetud üritusele algselt minna soovinud. Tarbijale on siinkohal oluline teada, et pileti raha tagastamise eest vastutab ürituse korraldaja, mitte portaal, kust piletid soetati.

Teatud juhtudel ostab ka piletimüügiportaal piletid tagasi, kuid see toimub ainult koostöös ürituse korraldajaga ning nendevahelise kokkuleppe alusel.

Kui piletimüügiportaali ja korraldaja vahel sellist kokkulepet ei ole, peab tarbija pöörduma otse ürituse korraldaja poole. Alles siis märkab nii mõnigi tarbija, et ta on Eesti piletimüügiportaali vahendusel ostnud pileti üritusele, mille korraldaja asub hoopis välisriigis. See tähendab, et tarbija peab edaspidi kontakteeruma välismaa kauplejaga ja tihti ka inglise keeles. Et see ei tuleks üllatusena, tasub juba enne piletite ostmist kontrollida, kes on ürituse korraldaja. Vastav informatsioon on kättesaadav piletimüügiportaalis. Kui ostad pileti müügipunktist, tasub enne ostu täpsustada, kes on korraldaja, kui seda teavet automaatselt ei jagata.

Kas ära jäänud ürituse eest tuleb tarbijale raha tagastada?

Teise riigi korraldaja vastu suunatud kaebuste puhul sõltuvad tarbija õigused sellest, kas üritus pidi toimuma Eestis või mõnes muus riigis. Kui tühistatud üritus pidi aset leidma Eestis, on tarbija õigused reguleeritud Eestis kehtivate seadustega. Tarbija võib korraldajaga kokku leppida, et tagasimakse asemel saab tarbija pileti hiljem toimuvale üritusele või hüvitatakse kulu kinkekaardiga. Kui nimetatud alternatiivid tarbijale ei sobi, on õigus lepingust taganeda ja küsida tagasi kogu makstud tasu. Teises riigis toimuma pidanud ürituste korral sõltuvad tarbija õigused vastava riigi seadustest ning osades riikides on raha tagasi saamisele kehtestatud teatud tingimused.

Tarbija õigused juhul, kui ürituse sisu on muutunud

Lisaks kontsertide või muude ürituste ära jäämisele on tarbijate kaebused aeg-ajalt seotud ka sellega, et väljakuulutatud peaesineja või -esinejad jäid tulemata. Tarbija õigus sellises olukorras piletiraha tagasi saada sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest. Näiteks olukorras, kus tarbija on enne kontserdialale sisenemist teadlik, et väljakuulutatud peaesineja ei esine, kuid otsustab siiski kontserti kuulata, ei saa hiljem nõuda piletiraha tagastamist. Seda põhjusel, et tarbija nõustus kavas toimunud muudatustega ning korraldaja on ostetud teenuse ehk kontserdi tarbijale osutanud.

Juhul, kui peaesineja ärajäämine või muud olulised muudatused selguvad alles pärast kontserdialale sisenemist ehk pileti realiseerimist, võib tarbija nõuda näiteks piletihinna alandamist.

Enne ostu sooritamist kontrolli:

Kontrolli enne piletite ostmist, kes on ürituse korraldaja. Tühistatud ürituse korral pöördu oma kirjaliku nõudega kaupleja ehk korraldaja poole Tea, et Eesti kaupleja puhul saab kaebuse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole Kui ürituse korraldajaks on mõne teise EL-i liikmesriigi kaupleja, siis saab abi saamiseks kontakteeruda EL-i tarbija nõustamiskeskusega Tarbijatel, kes on tasunud piletite eest krediitkaardiga ning üritus on tühistatud, tasub probleemi mittelahenemisel uurida kaardi väljastanud pangast makse tagasikutsumise võimaluste (chargeback menetlus) kohta.