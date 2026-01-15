Tänavaküsitluse video: millal reisisite viimati laevaga?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Millal reisisite viimati laevaga?

Julia

Täna hommikul – tulin Hiiumaalt. Sõidan kaks korda nädalas. Elan Hiiumaal ja töötan Haapsalus.



Artikkel jätkub peale reklaami

Tamara

Ei mäletagi viimast suure laevaga reisi. Möödunud suvel sõitsin oma purjekaga.



https://youtu.be/nnyP0mbY1sc

Tatjana

Turismilaevaga sõitsin umbes neli aastat tagasi. Käisin Soomes.



Feliks

Äkki kuu aega tagasi? Hiiumaal käisin. Sai lihtsalt praamiga sõidetud edasi-tagasi.



Anne

Oh, jumal, sellest on ikka mitu aastat möödas. Rootsi ja Soome vahel sai sõidetud. See oli võibol