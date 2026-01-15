Tänavaküsitluse video: millal reisisite viimati laevaga?

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Andra Kirna

andra@le.ee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 4 sekundit
0:00 / 2:4
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8
Millal reisisite viimati laevaga?

Julia
Täna hommikul – tulin Hiiumaalt. Sõidan kaks korda nädalas. Elan Hiiumaal ja töötan Haapsalus.
 

 

 

Artikkel jätkub peale reklaami

 

Tamara
Ei mäletagi viimast suure laevaga reisi. Möödunud suvel sõitsin oma purjekaga.
 

 

 

 

https://youtu.be/nnyP0mbY1sc

 

Tatjana
Turismilaevaga sõitsin umbes neli aastat tagasi. Käisin Soomes.
 

 

 

 

Feliks
Äkki kuu aega tagasi? Hiiumaal käisin. Sai lihtsalt praamiga sõidetud edasi-tagasi.
 

 

 

 

Anne
Oh, jumal, sellest on ikka mitu aastat möödas. Rootsi ja Soome vahel sai sõidetud. See oli võibol

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT