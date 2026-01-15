Tänavaküsitluse video: millal reisisite viimati laevaga?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 4 sekundit
Millal reisisite viimati laevaga?
Julia
Tamara
Tatjana
Feliks
Anne
Julia
Täna hommikul – tulin Hiiumaalt. Sõidan kaks korda nädalas. Elan Hiiumaal ja töötan Haapsalus.
Tamara
Ei mäletagi viimast suure laevaga reisi. Möödunud suvel sõitsin oma purjekaga.
Tatjana
Turismilaevaga sõitsin umbes neli aastat tagasi. Käisin Soomes.
Feliks
Äkki kuu aega tagasi? Hiiumaal käisin. Sai lihtsalt praamiga sõidetud edasi-tagasi.
Anne
Oh, jumal, sellest on ikka mitu aastat möödas. Rootsi ja Soome vahel sai sõidetud. See oli võibol
