2025. aasta oli vaatluste ajaloos soojuselt kolmas

Viimaste aastate temperatuurianomaaliad- Illustratsioon Copernicus.

Euroopa Copernicuse andmebaasi andmeil oli 2025. aasta maailmas mõõteajaloo soojuselt kolmas.

Aasta oli kõigest 0,01 °C võrra jahedam kui aasta 2023 ja 0,13 °C võrra jahedam rekordiliselt soojast 2024. aastast.

Viimased 11 aastat on olnud kõige soojemad aastad vaatlusajaloos. Maakera viimase kolme aasta (2023–2025) temperatuuride keskmine on üle 1,5 °C võrra kõrgem tööstuseelsest keskmisest ajavahemikul 1850–1900.

Euroopa keskpika ilmaennustuse keskus ECMWF andmed on koordineeritud teiste globaalset seiret teostavate asutustega nagu Ühendkuningriigi MetOffice, Maailma meteoroloogiaorganisatsioon WMO, NASA, NOAA ja Berkeley Earth.

Copernicuse kliimamuutuste seire teenuse andmebaasi ERA5 andmed annavad ülevaate kliimamuutuste ulatusest