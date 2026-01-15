Teleajakirjanikust kirjanik: nüüd sain kirjutada iseenda nimel

Kuula artiklit, 4 minutit ja 15 sekundit

Teleajakirjanik Ene-Maris Tali nimetab Haapsalut oma hingelinnaks. Foto Kaire Reiljan.

Pool sajandit teleajakirjanikuna töötanud Ene-Maris Tali kirjutas raamatu, mis paneb inimest enda sisse vaatama ja minevikust lahendusi otsima.

Teisipäeva õhtul käis Ene-Maris Tali Haapsalu raamatukogus tutvustamas oma mullu ilmunud raamatud „Kristallmeri”.

Kuigi Tali on kirjutanud lastelavastuste tekste ja saadete stsenaariume ning samuti kolm auhinnatud kogupereraamatut, erineb „Kristallmeri” neist.

Algustõuge televisioonis

Televisioonis on Talis sõnul tema töö mõelda välja saateid ja stsenaariume, leida saadetesse inimesed, kirjutada intervjueeritavatele esitatud küsimusi.

„Kogu oma ajakirjanikukarjääri jooksul olen vahendanud teiste inimeste mõtteid ja aidanud neil neid väljendada. Nüüd, ühe korra elus, kirj