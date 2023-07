Kuidas reisida ohutult kuumalaine ajal?

Suvepuhkused on alanud ja kauaoodatud reisiks on kohver pakitud. Lõuna-Euroopasse või teatud USA piirkondadesse minnes tuleks aga meeles pidada, et kuigi kuumalaine võib Eesti ilmadega võrreldes tunduda ahvatlev, siis peab välisriigis viibides olema tänavu eriti ettevaatlik. Jagame mõningaid soovitusi, mis aitavad kuumalaine ajal välisriiki turvaliselt nautida.

Kontrolli, kas majutuskohas on konditsioneer

Enne majutuse broneerimist kontrolli, kas seal on töötav konditsioneer. Seda tuleks teha nii Airbnb majutuse kui ka suuremate ja väiksemate hotellide ja hostelite puhul. Seejuures ei tasuks üksnes pilte usaldada ega piirduda ventilaatoritega, mis õhku ei jahuta. Kahtluse korral küsi majutuse pakkujalt üle, sest kuuma ilmaga on jahe ruum oluline pelgupaik ning õhutuseta toas on öösel väga raske magada. Uuri, kas konditsioneeri kasutamine kuulub hinda või on see lisatasu eest.

Pane selga heledad riided ja kata pea

Sooja ilmaga võib tekkida küll tahtmine käia ringi lühikeste varrukatega, kuid intensiivse päikese eest on mõistlik oma nahka pidevalt kaitsta päikesekreemi ja heledate riidetega. Lisaks on kuumarabanduse kaitseks väga oluline katta ka pea.

Ole varjus ja võta rahulikult!

Kuuma ilmaga tuleks iga hinna eest hoida varju ning vältida lauspäikese käes liikumist. Päeva palavamatel tundidel tuleks järgida Lõuna-Euroopa elanike kommet pidada siestat ning püsida toas või jahedas ruumis. Väga oluline on vältida tegevusi, mis koormavad südant ehk jätta ära pikemad jalutuskäigud või rattasõidud.

Joo palju vedelikku ja väldi alkoholi tarbimist

Äärmiselt oluline on hoida veepudel pidevalt käeulatuses. Eelistatud on mineraalveed, mis aitavad kehal taastada välja higistatud mineraalainete varud. Apteekides müüakse ka selle tarbeks pulbreid, mida saab vee sisse segada. Reisil olles tuleks pokaali veini tellimisega oodata õhtutundideni, sest alkohol põhjustab dehüdratsiooni, mis võib kõrge temperatuuriga muutuda ohtlikuks.

Kuumarabanduse korral pöördu arsti poole

Põletava päikse käes, enam kui 35-kraadises kuumuses on kuumarabandused kerged tulema. Kuumarabanduse tunneb ära higistamise, peavalu ning südamepekslemise järgi. Kui sümptomid avalduvad, siis tuleks võimalikult kiiresti juua vett ja minna jahedasse kohta. Vastasel juhul võib järgneda peapööritus, oksendamine ja minestus. Vedelikupuudus võib viia epileptiliste krampide ning teadvuse kaotuseni. Kindluse mõttes tuleks enne sihtkohta jõudmist vaadata välja lähim esmaabipunkt, kust saaks vajadusel abi.

Reisikindlustus on abiks

Tasub meeles pidada, et ka Euroopa riike külastades on hea sõlmida reisikindlustus, sest ainult Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis võivad kaasneda vajamineva arstiabiga. Patsiendil tuleb maksta visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jms asukohamaa hindades. Samuti ei kata Euroopa ravikindlustuse kaart riikidevahelist transporti ega eraarsti juures tehtud kulutusi.

Reisikindlustus on ka abiks juhtudel, kui regulaarliinil sõitev sõiduk hilineb või ei välju näiteks ilmaolude või loodusõnnetuse, tehnilise rikke, liiklusõnnetuse, ootamatu liiklusummiku, teesulu või ümbersõidu tõttu.

Kui reisid mitu korda aastas ja sageli koos perega, on mõistlik ja mugav valik krediitkaardiga seotud reisikindlustus. Näiteks Swedbank Goldi või Platinumi krediitkaardiga on lisatasuta kaasas reisikindlustus, mis kehtib nii kaardi omanikule kui ka temaga koos reisivale abikaaslasele või elukaaslasele, alaealistele lastele ja lastelastele.

Tutvu kindlasti enne reisi oma reisikindlustuse tingimustega ja tee omale selgeks, mis on kindlustusega kaetud ja mida loetakse kindlustusjuhtumiks ja mida mitte. Oluline on meeles pidada, et reisikindlustus ei ole koguriskikindlustus ehk kindlustatud on vaid tingimustes toodud juhtumid.

Kokkuvõttes ei tasuks kauaoodatud puhkust kuuma ilma tõttu edasi lükata, kuid enne reisile minekut tuleks tavapärasest hoolikamalt ette valmistuda. Enne reisi tutvu sihtkohas toimuvaga, vaata üle kehtivad piirangud, riiklikud soovitused ja ohuhinnangud. Piisava ettevalmistuse ja kindlustuse korral saad rahuliku südamega reisi nautida!