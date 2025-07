Risto Unt: tasuta kõrgharidus on kollektiivne investeering tulevikku

On varahommik 18. septembril 2050. Tallinna ülikooli teadlaste foorum on täis tukkuvaid tudengeid. Paljud neist tulid otse töölt – öised vahetused kulleri või klienditeenindajana on muutunud igapäevaseks.

Ülikooli seintel vilguvad reklaamid: „Õpi ja maksa hiljem!” ning „Taskukohane diplom järelmaksuga!”. Tasuta kõrgharidus on ammu kadunud. Nüüd on haridus nagu kaup – see, kellel on raha, saab õppida. Teised peavad töötama, laenu võtma või üldse loobuma.

Kõrgharidus peaks olema üliõpilastele tasuta, sest