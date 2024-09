Ajaloolane Meelis Maripuu: Tiefi valitsus kui sümbol poliitikute isiklikust vastutusest

Neljapäeval pidas vabariigi valitsus Põgari-Sassi palvemajas väljasõiduistungi. Ajaloolane Meelis Maripuu rääkis valitsuse liikmetele Otto Tiefi valitsuse loo.

Maripuu meenutas, et keerulisi aegu on tihti, siis tuleb pingutada ja vastu pidada. “Toona oli poliitikutel see sisemine tunne, et nüüd on see hetk, kus me peame püüdma oma riiki uuesti luua,” lausus Maripuu, kui ta neljapäeva ennelõunal Põgari-Sassi palvemaja hoovis valitsuse liikmetele Otto Tiefi valitsusest rääkis.

Valitsuse tegevus ei olnud sõja tingimustes lihtne. “Nad tõdesid, et selles olukorras nad ei suuda võimu teostama hakata,” ütles Maripuu.