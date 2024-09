Pevkur: Eesti ostab 10 aasta jooksul 4 miljardi euro eest laskemoona

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles neljapäevasel Põgari-Sassi palvemajas toiumunud valitsuse pressikonverentsil, et võttes arvesse ka soetusi alates 2022. aastast, ostab Eesti aastaks 2031 kokku ligikaudu 4 miljardi euro eest laskemoona.

“Kui ma võtan nüüd kokku juba otsustatud summad, mis meil olid varasemalt, ja liidan siia juurde need summad, mis me täna [neljapäeval – toim.] otsustasime – see 1,6 miljardit –, siis aastatel 2022, täiemahulise sõja algusest, kuni 31. aastani ehk siis kümne aasta jooksul, me investeerime laskemoona enam kui 4 miljardit eurot,” rääkis minister.

Kogusumma on tema sõnul veel mõneti umbkaudne, sest otsustamata on aastate 2029–2031 laskemoona soetused. “Kindlus on rohkem kui 4 miljardile, aga võimalik, et see summa on ka veel suurem,” lisas Pevkur.

Kaitseminister tõi ka väja, et 2022.–2026. aastal kulutatakse riigikaitsele kokku ligikaudu 6,3 miljardit eurot, enam kui kaks korda rohkem kui 2017.–2021. aastal, mil riigikaitse kulud olid veidi üle 2,8 miljardi euro.