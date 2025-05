Juhtkiri: teed muudkui lagunevad

Tänases Lääne Elus kirjutab tee-ehitajate koostööorganisatsiooni juht Tarmo Trei, kuidas teede remont on krooniliselt alarahastatud ning kuidas see teeb nende olukorra aasta-aastalt hullemaks. Loomulikult on tee-ehitajatel omad huvid mängus: mida rohkem teede ehitamist, seda rohkem on neil tööd ja leiba ning vastupidi. See aga ei tähenda, et Treil poleks õigus.

Riigil ei jagu raha riikliku tähtsusega teede remondiks, kohalikel omavalitsustel kohalike teede remondiks. Kogu aeg on eelarves prioriteetsemaid asju, millega tegeleda, näiteks haridus ja sotsiaalhoolekanne, ning tee-ehituseni jõudes on rahakott juba tühi. See, et igal aastal jäävad mõned teed ja tänavad remontimata, tähendab, et aina rohkem tuleks neid remontida tulevikus. Remondivõlg muudkui kasvab.

Tee-ehitajad pakuvad lahenduseks PPPd ehk aval