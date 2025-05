Muuseumid ootavad külastajaid hilisööni

Laupäeva õhtul hoiavad muuseumid ja mäluasutused muuseumiöö puhul 14. korda õhtul ukse kauem avatuna.

Läänemaal on laupäeva õhtul lahti 11 muuseumi ja kirikut, lisaks ka Lihula muuseum. Üle Eesti osaleb programmis ligi 200 muuseumi ja mäluasutust.

Tänavuse muuseumiöö teema „Öös on raamatut” tähistab 500 aasta möödumist esimese teadaoleva eestikeelse raamatu mainimisest. Aasta teema kohaselt näitavad mitu Läänemaa muuseumi ja kirikut sel puhul uuemat ja vanemat kirjavara.

Haapsalu Jaani kirikus avatakse laupäeval kl 18 näitus „Loaga ja loata”, kus on Haapsalu Jaani koguduse õpetaja Mart Salumäe sõnul välja pandud nõukogude okupatsiooni aegne legaalne ja illegaalne vaimulik kirjavara. Peamiselt on need usuteaduse instituudi õpikud, mille on kirjutanud toonased professorid Elmar Salumaa, Robert Kannukene