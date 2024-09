Lääne prefektiks saab endine Läänemaa politseijuht Argo Tali

Uuest aastast saab Lääne prefektiks varem ka Läänemaa politseijuhina töötanud Argo Tali. Siseminister Lauri Läänemets kinnitas Tali kandidatuuri heaks eile.

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul rääkis Tali kasuks tema kogemus teabebüroo juhina ning väga hea prefektuuri hingeelu tundmine. „Mõlemad lõppvooru jõudnud kandidaadid olid tugevad eksperdid ja meeskonnajuhid. Teabebüroo juhina on Argo Talil väga hea ülevaade Lääne prefektuuri väljakutsetest ning ka selged ettepanekud, kuidas tiimi tugevusi regioonis turvalisuse loomiseks kasutada. Usun, et tema teadmised ja kogemus, aga ka väärtused ja hoiakud teevad temast hea liidri Lääne prefektuurile ning hea partneri kohalikele omavalitsustele ja kogukonnale,” ütles Belitšev.

Läänemaa politseijuhina asus varem Hiiumaa Kärdla kordonit juhtinud Tali tööle 2014. aasta oktoobris. Järgmise aasta märtsis pani ta aga ameti maha, et asuda tööle teabebüroo juhina.

Tali sõnul on konkursi võit suur au ja tunnustus, edasi aga püüab ta enda uut tööd võtta nagu ühte seiklusrikast väljakutset. „Lääne prefektuuris on tehtud väga head tööd, prefekti vahetusega on aga võimalus teha mõningates tegemistes „restart“. Arutan oma ideid lähima meeskonnaga, kuid märksõnadeks võiksid olla paindlikkus ja efektiivsus, keskendumine kogukondadele ning valmisolek katsetada uusi perspektiivikaid tegevusi,“ kirjeldas ta põgusalt oma plaane.

Senise Lääne prefekti Kaido Kõplase teine ametiaeg lõppeb 31.12.2024.