Lääne prefektina jätkab Kaido Kõplas

Teisipäeval, 5. novembril allkirjastas siseminister Mart Helme käskkirja, millega kinnitas Kaido Kõplase Lääne prefektiks aastateks 2020-2024.

Kaido Kõplase sõnul on tal uuele ametiajale vastu minna ühest küljest lihtsam, kuid teisalt ka keerulisem. „Lihtsam on ilmselt seepärast, et ma olen enesekindlam. Keerulisem seetõttu, et mul on nüüd palju suuremad ambitsioonid. Kui 2015. aastal varasema kriminaalbüroo kogemusega prefektina alustasin, oli see mulle ikka väga suur väljakutse,“ sõnas Kõplas.

Kõplase sõnul on teda palju aidanud Lääne prefektuuri toetav meeskond. „Siin töötavad fantastilised teotahtelised inimesed ja nad on mind palju innustanud. Leian, et minu töö on luua kõik tingimused selleks, et prefektuuri meeskond saaks oma tööd pühendunult ja tulemuslikult teha,” märkis ta.

Oma järgmise ametiaja olulisemateks ülesanneteks peab ta endiselt inimeste rahulolu hoidmist, efektiivset ennetustööd, koostööd vabatahtlike ja koostööpartneritega. Samuti peab Kõplas tähtsaks piiri- ja migratsioonijärelevalve kompetentsi arendamist ning kriisideks valmisoleku arendamist. „Selleks jätkame erinevate õppuste korraldamist ning ka kriisivalmiduse kasvatamist. Väga oluliseks pean ka meie reageerimisvõimekuse tõstmist ja tarka planeerimist, et inimene saaks sündmuskohal võimalikult kiiret ja põhjalikku abi,“ lisas Kõplas.

Kaido Kõplas on Lääne prefekt olnud aastast 2015. Tema ametiaeg saab läbi 31. detsembril ja uus viis aastat kestev ametiaeg algab 1. jaanuaril 2020. 9. oktoobril kohtus Kaido Kõplas siseminister Mart Helme ja PPA peadirektor Elmar Vaheriga ning 10. oktoobril esitas Vaher Kõplase ministrile prefekti kandidaadiks.