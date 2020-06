Purjus mõrtsukas tappis kaks inimest

Laupäeva hilisõhtul rullusid Lihulas lahti dramaatilised sündmused, kus surma sai kaks ja vigastada kolm inimest.

Esimese väljakutse sai politsei Lihulasse kell 21.40. Selles anti teada, et Lihula Olerexi tankla juures sõitis sinine Subaru otsa kahele parkinud Audile, siis vastu tankla seina ja turvakaamera posti ning sõitis seejärel minema.

Lääne politseiprefekti Kaido Kõplase sõnul on tunnistajate ütlustest selgunud, et mees sõitis juba tanklasse üle haljasala ja ohutussaare.

Nagu hiljem selgus, oli Subaru roolis 32aastane Mikk Tarraste – tallinlane, kel Tuudi kandis suvekodu. Mees on meditsiiniõde ja töötanud aastaid õppejõuna Tallinna tervishoiu kõrgkoolis õenduse õppetoolis. Nooruses on ta olnud aktiivne noorkotkas, hiljem noorkotkaste juht ja kaitseliidu Tallinna maleva liige.

Kaitseliitlased ei meenuta Tarrastet hea sõnaga. Tallinna maleva Toompea malevkonna Facebooki postituses nimetatakse teda kergesti ärrituvaks ja agressiivseks meheks, kelle sõnakasutus ei olnud kaitseliitlasele kohane. Seitse aastat tagasi lahkus Tarraste väljaviskamise vältimiseks ise kaitseliidust.

Tarrastel oli kehtiv relvaluba, mis oli väljastatud Põhja prefektuuris. Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on mees relvaloa saamise põhjenduseks kirjutanud, et vajab relva enda ja oma vara kaitseks, samuti spordiks. „Relvi käsitseda ta oskas,” ütles Kõplas.

Tavapärane relvakontroll tehti Tarrastele 2017. aastal ja siis leiti kõik korras olevat. Kõplase sõnul oli Tarraste nimele registreeritud mitmeid relvi, kuid millist relva ta sündmuskohal kasutas, pole politsei nõus esialgu ütlema.

Relvaluba oli Tarrastel hoolimata sellest, et ta on varem just seoses relvade käsitsemisega kriminaalkorras süüdi mõistetud – 2008. a tulistas ta ebaseadusliku relvaga korterite akendesse. Selle teo eest on karistus aegunud.

