Juhtkiri: inimvihkajalik kuritegu

Laupäeva õhtul juhtus Lihulas midagi sellist, mida on raske hoomata. Mõnes mõttes võiks Lihulas toimunut võrrelda aasta alguses Saaremaal toimunud ränga avariiga, kus purjus autojuht sõitis surnuks mitu ilmsüüta inimest. Nüüdki oli kaks inimest tapnud mees joobes ja tarvitanud ka rahusteid. Nagu Saaremaal, nii said ka Lihulas surma ilmsüüta inimesed. Kui tanklas avarii põhjustanud Subarut jälitama asunud mootorratturi kohta võib veel öelda, et ta trotsis ohte, siis Žiguliga lapselapsi sõidutanud vanavanemad jäid lihtsalt kurjategija märklauaks.

Pärast selliseid ühiskonda šokeerivaid õnnetusi tekib küsimus: mida saanuks teha teisiti, et tagajärjed poleks olnud nii traagilised. Kui pärast Saaremaa õnnetust algas laiem arutelu selle üle, kas roolijoodikute karistused on liiga leebed, siis nüüd on alanud diskussioon relvalubade väljastamise üle. Roolijoodikute puhul jõuti tõdemuseni, et suurem trahv ega juhiloa äravõtmine pole võluvits, mis purjus inimest roolist eemal hoiaks ning ainus, mis aitab, on joodikult autovõtme äravõtmine.

Relvaseaduse ja -lubade väljastamise reeglite üle tasuks aga seadusandjatel tõesti põhjalikumalt mõelda. Telesaade „Pealtnägija” tegi 2018. aasta sügisel loo sellest, et Eestis saab relvaluba liiga lihtsalt. Toona oli vaatluse all relvaloa saamisele eelnev psühhiaatriline kontroll, mida viiakse läbi üle jala.

Psühhiaatrilise kontrolli kõrval on relvaloa saamisel tingimuseks, et inimene ei tohi olla kriminaalkorras karistatud. Aga kui tema karistus on kantud ja kustunud, on ta jälle puhas poiss. Siin võiks kuriteol ja kuriteol olla vahe. Inimene, kes on varem toime pannud just relvadega seotud kuriteo nagu Mikk Tarraste, kes tulistas elumaja akendesse, ei tohiks relvaluba saada ka siis, kui karistus on kustunud.