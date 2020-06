Lihula elanikud on kuritööst šokis

Lihula kultuurimaja juhataja Tiina Lobja ütles esmaspäeval, et linnarahvas vajaks psühholoogilist nõustamist, et kuritööst üle saada.

Apteeker Ülle Heinveri tundsid tõenäoliselt kõik Lihula elanikud, sest ta oli palju aastaid neile müünud ravimeid ja andnud nõu, kuidas tervisehädadega toime tulla.

Kaks Heinveri lapselast on raskes seisus Tallinnas haiglas. Keegi ei osanud ette näha, et Lihula külje all suvekodu omav tallinlane Mikk Tarraste võiks vaiksel raudteetammil kaks inimest surnuks tulistada ja kahte last üliraskelt vigastada.

Lobja ütles, et terve Lihula on koletust kuritööst šokis. Tema sõnul oleks psühholoogilist nõustamist vaja mitte ainult hukkunu lähedastele, vaid kogu linnarahvale.

