Lihula sai oma nime lennukile

Tuleval aastal hakkab liinilende tegema Lihula nime kandev Airbalticu lennuk.

Läti lennufirma Airbaltic andis Balti keti 35. aastapäeva puhul oma 48 lennukile kolme Balti riigi – Eesti, Läti ja Leedu – linnade nimed. Nimed selgitati välja hääletamisel. Hääletamine oli rahvusvaheline, sest hääletada võisid eraisikud kõikidest riikidest. Avalik hääletus algas 5. augustil ja lõppes 22. augusti südaööl. “Kokku on meile laekunud üle miljoni hääle! Meie lennukipargi jaoks on see suur privileeg kanda Baltimaade linnade nimed üle kogu maailma, mis näitab meie ühtsust ja uhkust,” teatas lennufirma oma veebilehel.

16 Eesti linna, mille nime kannavad Airbalticu lennukid: Elva, Jõhvi, Kunda, Kuressaare, Lihula, Narva, Paldiski, Pärnu, Põltsamaa, Püssi, Rapla, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru.