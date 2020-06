Kõplas: inimesi tulistanud mehe motiiv pole selgunud

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis esmaspäeva hommikul „Terevisioonis”, et Lihulas kaks inimest surnuks tulistanud ning kaht last raskelt ja üht täiskasvanut kergemalt haavanud 32-aastase mehe tegutsemismotiiv jäi pühapäevaõhtusel ülekuulamisel selgusetuks.

„Oleme kahtlustatava üle kuulanud, ülekuulamine lõppes pühapäeval kella 22 paiku. Täpne motiiv on arusaamatu,” ütles Kõplas.

Kõplase sõnul kõrvutab politsei tema ütlusi olustikuga. „Kuid motiiv on arusaamatu ja selgusetu. Me ei saa täpselt avaldada, mida ta rääkis,” nentis Kõplas.

Kõplas märkis, et praeguseks on teada, et kahtlustatav oli tarvitanud alkoholi ja ka tugevatoimelisi rahusteid, kuid kas ravimid olid saadud seaduslikult, selgitab uurimine.

„Alkohol ja ravimid kokku ei käi,” tõdes Kõplas.

Kahtlustatavana kinni peetud 32-aastane Mikk Tarraste tulistas laupäeva õhtul autot, milles oli viis inimest: 58-aastane mees, 61-aastane naine ning 5-aastane, 3-aastane ja 9-aastane laps. Autos olnud naine ja mees olid nende laste vanavanemad.

„61-aastane naine suri saadud vigastustesse, 5- ja 3-aastane laps on raskes seisundis haiglas. 58-aastane mees lubati pühapäeva hommikul kodusele ravile. Autos olnud 9-aastase lapse vaatas kiirabi kohapeal üle, temaga oli kõik korras ja ta anti üle lapsevanemale,” ütles pühapäeval Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Teadaolevalt põhjustas Tarraste Lihulas Olerexi tankla juures liiklusõnnetuse, kus kahjustas kahte sõiduautot ja tankla seina. Häirekeskusele anti tanklas juhtunud õnnetusest teada kell 21.45l.

Kümmekond minutit hiljem helistas häirekeskusesse mootorrattur, kelle sõnul nägi ta tanklas avarii põhjustanud autot, mis sõitis sündmuskohalt minema. Teada on, et mootorrattur sõitis autole järele. Umbes kella 22 ajal sai häirekeskus info, et kuulda on laske ja umbes 22.10 ajal info, et mootorratturit võidi tulistada. Esimene politseipatrull jõudis kohale 20 minutit pärast seda, kui politseini jõudis info võimalikust tulistamisest.

Kohapeal selgus, et Tarraste tulistas surnuks mootorrattal teda jälitanud 40-aastase mehe.

Politseinikud pidasid ööl vastu pühapäeva kell 00.40 inimesi tulistanud Tarraste kinni.