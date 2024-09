Haapsallase Tiiu Randmann-Mihkla aias puhkes esmaspäeval õide seal paarkümmend aastat kasvanud luuderohi.

„Astud hommikul uksest välja aeda ja kuuled, et täna on see päev,” ütles Randmann-Mihkla. Vana vahtra ümber keerdunud luuderohu õite peal sumises tuhandeid kimalasi.