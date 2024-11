Sada ruutmeetrit meelekindlust Haapsalu linnagaleriis

Tiiu Randmann-Mihkla väljapaneku ainus eksponaat on kunstnik ise: pikas mustas kleidis, küüned erkpunased, istub ta mustal toolil ja kitkub okkaid.

Iseennast näitusele panna on julgustükk omaette ja tähelepanu väärt. Ei mäletagi, et mõnest Haapsalu linnagalerii näitusest oleks (juba enne avamist) nii palju räägitud kui Randmann-Mihkla omast. Käis ju autor (või peaks ütlema eksponaat) okkaid kitkumas isegi telestuudios, olles enese ümber puistanud vähemalt meetri jagu männinõelu, nii et mõnevõrra heitunud Marko Reikopki hoidis distantsi selle asemel, et tunda end nagu kala vees.

Ei oska öelda, kuidas mõjuks