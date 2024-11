Haapsalu jõulupuu saab uued kaunistused

Järgmisel nädalal saabub Haapsallu jõulukuusk, mis ehitakse tänavu uute jõulukaunistustega. 18 suurt ja helendavat jõulukaunistust tellis Haapsalu veidi üle 3600 euro eest Adamlights ASist. „On Eestis valmistatud korralikud ja suured, et kestaks aastaid,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Ta lisas, et need on tänavu ainsad uued jõulukaunistused. „Sel aastal rohkem