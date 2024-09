Vanast Haapsalu majast sünnib lasteraamat

Haapsallane Tiiu Randmann-Mihkla annab välja lasteraamatu, mis viib põnnid rännakule saja-aastase maja salakambritesse.

Randmann-Mihkla oli teisipäeval köögilaua peale sättinud sajandivanuse lauamängu, jõuluehte, nõelapadja ja pudelikorgi. „See on härra Kõvakübar, kes on tohutult sisse võetud Nõela-Netist, kes on nõelapadi,“ ütles Randmann-Mihkla kaabuga mehepea kujulisele pudelikorgile osutades. „Ja Nõia-Ellat, kes kunagi oli jõulukaunistus, hoiame igaks juhuks raami sees, sest ta on meie jaoks väga väärtuslik.“