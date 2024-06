Haapsallasest kunstnik paneb iseenda näitusele

Kunstnik ja kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla korraldab Haapsalu linnagaleriis kuu aega kestva performance’i, kus ta ise eksponaadina kogu aeg kohal viibib.

„Sellel toolil ma istun ja seda kleiti ma kannan,“ ütleb Randmann-Mihkla. Tooli restaureeris ta ise ja taaskasutuspoest leitud musta kleidi kohendas sobivaks. On 13. juuni, näituseni Haapsalu linnagaleriis jääb peaaegu viis kuud, aga töö käib täie hooga. Poolteist aastat tagasi tõi Randmann-Mihkla Paralepa metsast koju esimesed männioksad. Sellest ajast peale on ta peaaegu igal õhtul okstelt okkaid kitkunud.

13. juunil lösutab diivani ees kast männiokstega. Vöökõrgune paberkott on okkaid täis. Väiksemad ja suuremad paunad ümbritsevad Randmann-Mihklat. Karpides kuivavad okkad ahju peal, aga see kõik on vaid murdosa saagist. „Siin on veel vähe,“ märgib Randmann-Mihkla. „Ei hakanud kõiki alla tassima.“ Lõviosa poolteise aastaga kogutud okastest on teisel korrusel, kunstniku töötoas. Maja on okkaid täis.

Mõne päeva eest on Randmann-Mihkla teinud Facebookis postituse, kus ta palub okkaid juurde: kas harvendab keegi mägimändi, on männipuu tuulega ümber kukkunud või kavas see maha võtta. Kui midagi sellist on juhtunud, antagu teada. Randmann-Mihkla tuleb kohale ja viib oksad minema, katkub okkad küljest ja kuivatab ära, et katta nendega novembris Haapsalu linnagalerii põrand. „Sada ruutmeetrit,“ ütleb Randmann-Mihkla. Poolteiseaastase kitkumise järel on 70 ruutmeetrit olemas.

Novembris istub kunstnik iga päev kuu aega jutti kunstisaalis musta tooli peal, must kleit seljas, ja… kitkub okkaid. Vaatajad võivad temaga kohad vahetada ja ise kah kitkuda. Kui nad tahavad ja julgevad. „Ma väga loodan, et mõni ikka vahetab mu välja,“ ütleb Randmann-Mihkla. Kui ei, siis kitkub ise, sest nii on ta endale lubanud. Aga mis mõte sel kõigel on? Mida näitus „Ma su pisaraid ei usu“ ütelda tahab?

„Algul oli lihtsalt materjal,“ ütleb Randmann-Mihkla. Tung okastest midagi luua. Siis tekkis idee: näidata, kuidas mõjutavad valikud ümbritsevat. „Meeles mõlkus sõda ja vägivald,“ ütleb Randmann-Mihkla. Kuidas ühe inimese valik võib paisata kaosesse terveid rahvaid. Mida kõrvaltvaatajana sellega teha? Kas võtab inimene midagi ette, kuigi võib tunduda, et temast ei sõltu miski, või jääb pelgalt kõrvaltvaatajaks?

Ja mis peaasi: kuidas seda kõike väljendada? Muidugi männiokkaid kitkudes. „Kui võtame männioksad, mis on elavad, elus puu, ja kitkume nende küljest ära elus okkad, siis on see vägivaldne, mõistusevastane. Miks peaks midagi sellist tegema,“ sõnab Randmann-Mihkla. „Puu on nagu inimene, elusorganism. Lihtsalt võtta ja kitkuda oksa küljest, mis on elus – see andiski kontseptsiooni ja mõtte. Kõik me teame, mis toimub maailmas praegu. Kuidas vägivaldselt võetakse süütute inimeste elusid.“

Randmann-Mihkla performance on vägivallavastane, sest vägivaldne on kiskuda puruks midagi, mis elab. Publikul on võimalik jääda passiivseks pealtvaatajaks, aga võimalik ka osaleda: vahetada kunstnik välja.

Randmann-Mihkla sõnul inspireerisid teda tema enda tunded. „See kaastunne inimeste vastu, kes hukkuvad või peavad midagi nii koletut läbi elama,“ ütleb Randmann-Mihkla. „Mina ei saa minna, relv käes, Ukrainasse võitlema, aga ma saan selle performance’iga inimestele seda teemat meelde tuletada.“

Näitust täiendab video, kus Randmann-Mihkla kogub oksi igal aastaajal ja eri paikades. „Lumes, vihmasajus, päikeses,” ütleb Randmann-Mihkla. Galeriis kõlab kunstniku üks luuletus eesti, vene, ukraina ja inglise keeles. „Vaatajal on võimalik istuda, panna kõrvaklapid pähe ja kuulata seda luuletust,“ ütleb Randmann-Mihkla. Loevad näitlejad Marika Vaarik, Tatjana Kosmõnina ja Ilja Bolotov. Näituse pealkirjale „Ma su pisaraid ei usu“ annab luuletus lisatähenduse, mille Randmann-Mihkla novembrini saladuseks jätab. „Minu lootus on, et inimesed võtavad korraks aja maha, istuvad või jalutavad okastes ja korraks panevad tähele, mida see keskkond nendega teeb, milliseid mõtteid tekitab,“ ütleb Randmann-Mihkla.

Näituseks valmistudes ei murra Randmann-Mihkla kunagi elus puid, vaid kogub metsa alt tuulemurdu.

„Ma su pisaraid ei usu“

Tiiu Randmann-Mihkla performance Haapsalu linnagaleriis.

Novembris 2024.

Allikas: Haapsalu linnagalerii