Aidi Vallik: märtsikellukesed

Kevadel varakult õitsevate lillede hulgast on lumikellukeste kõrval üks tuntumaid ja armastatumaid kevadine märtsikelluke (Leucojum vernum). Tegelikult on lumikelluke ja märtsikelluke lausa sugulased, sest mõlemad kuuluvad amarülliliste sugukonda. Perekonnad on neil muidugi erinevad, ja lumikelluke puhkeb ka paar nädalat varem õide. Märtsikelluke on hilisem. Kuid seda korvavad tema palju suuremad õiekellukad, mille kroonlehtede tipus olenevat sordist võib leida nii kollaseid kui ka rohelisi täppe.

Kevadine märtsikelluke kasvab umbes 20-25 cm kõrguseks ja õitseb meie aedades märtsis-aprillis, nagu tem