Läänemaa ettevõtjad kasumimaksu vastu ei protesti

Läänemaa ettevõtjad ei haara hange ja vikateid ega lähe Toompeale kasumimaksu kehtestamise pärast protestima.

Valitsus otsustas teisipäeval, et 2026. aastast kehtib kahe aasta jooksul kaheprotsendiline julgeolekumaks füüsilise isiku tulule ja ettevõtete kasumile. „Maksutõusud ei ole kindlasti praeguse valitsuse valik, selle vajaduse tingib Venemaa sõjategevuse otsene ja kaudne mõju. Sõda kestab jätkuvalt ja peame lähiaastatel täiendavalt panustama Eesti riigi kaitsevõimesse ja julgeolekusse. See on meie kõigi vastutus ja panustame me kõik,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi teisipäeval, kui valitsus oli riigieelarve suhtes põhimõttelise kokkuleppeni jõudnud.

Isamaa korraldab protestiks plaanitavate maksutõusude vastu täna Tallinnas Toompeal Stenbocki maja ees välkkoosoleku „Stopp maksufestivalile”. Lääne Elul ei õnnestunud eile leida aga ühtegi Läänemaa ettevõtjat, kes maksutõusu vastu protestima kavatseks minna.