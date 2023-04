Läänemaal on tuleoht Eesti kõrgeim

Aprilli alguses lõkkepatrullidega alustanud Läänemaa päästjad jätkavad seda ka sel nädalavahetusel.

Hiiu-Lääne päästepiirkonna juhi Hannes Aasma sõnul oli eelmistel nädalavahetustel päästjatele avanenud pilt suhteliselt hea. „Inimesed on päris hästi kuuletunud,” ütles Aasma. Tema sõnul valmistavad päästjatele rohkem muret tööpäevad. „Siis kipuvad lõket tegema vanemad inimesed, kes ei jõua seda kontrollida, ja kui säde läheb kulusse, ei jõua nad seda kustutada,” ütles Aasma.

Päästepiirkonna juht soovitas lõkketegemisega veel oodata, sest praegu on Lääne-Eestis tuleohu indeks väga kõrge. Kõige kõrgem ongi indeks just Läänemaal. Kuna ilmateenistus lubab ka sel nädalavahetusel sooja ja päikesepaistelist ilma, suureneb tuleoht veelgi.

„Järgmiseks nädalaks lubab vihmasemat ilma ja tuleks see ära oodata. Varsti on roheline muru ka kulust läbi kasvanud, siis on lõket teha ohutum,” ütles Aasma.

Päästemeeskonnad patrullivad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda lõkketegijate ja grillijate ohutusnõuete täitmises, ning jälgivad kulupõletamise keelust kinnipidamist. Lõkkepatrullide eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ja neid nõustada, kuidas teha ohutult lõket ja grillida. Samuti juhivad nad tähelepanu esmastele tulekustutusvahenditele, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida.

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot.