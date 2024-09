Haapsalu päästekomando kolis uude majja

Kolmapäeva pärastlõunal heiskasid päästjad Uuemõisas Haapsalu päästekomando maja juures lipud ja veetsid esimese öö uues hoones.

Lehvivad lipud annavad märku, et päästjad on õnnetusjuhtumi korral valmis välja sõitma oma uuest asukohast. „See tähendab, et oleme kõik oma asjad ringi sättinud,” ütles komando pealik Andres Kaljura kolmapäeval Lääne Elule.

Haapsalu päästekomando senised ruumid Tööstuse tänaval olid amortiseerunud ning aasta tagasi hakati Uuemõisa ehitama tänapäevastele nõuetele vastavat komandohoonet.

Esimene nüüdisaegne Läänemaal

Haapsalu päästekomando hoone on esimene Läänemaale kerkinud funktsionaalne tüüpkomando. Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma lausus, et uue komandohoone ehitus on läinud nii, nagu loodetud. „Väga tubli ehitaja,” kiitis Aasma. „Ja Riigi Kinnisvara AS on väga eduliselt seda projekti vedanud.”