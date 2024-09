Mopeedinoored panevad linnaelanike kannatuse proovile

Haapsalu linnarahva ära pahandanud mopeedipoisid jäävad oma tempudega lubatavuse piiridesse. Seni, kui liiklusnõudeid täidetakse, pole nendega suurt midagi peale hakata.

Lääne Elu toimetusele helistanud Tallinna maantee elanik (nimi on toimetusele teada), kurtis, et viimasel aastal on mopeediseltskonna öised retked ületanud taluvuse piiri. „Öösiti kella 1–2 ajal edasi-tagasi. Annavad järsult gaasi. Meeletu lärm,” kirjeldas ta. „Saan muidugi aru, et noored tahavad sõita, aga miks nad seda linnas teevad,“ oli haapsallane häiritud.

Toimetusele helistanu pole ainuke, keda hilisõhtune ja öine võrrimüra häirib. Sotsiaalmeedia Haapsalu ja Läänemaa grupis on selleteemaline postitus möödunud nädalast kogunud üle 150 kommentaari. Kuigi on ka neid, kes leiavad, et noored on noored ja müra mureks ei pea, on pahaseid siiski kaugelt enam. Kurdavad inimesed Kastani tänava piirkonnas, vanalinnas, Posti ja Metsa tänaval ning Tallinna maanteel.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Indrek Tohter ütles Lääne Elule, et linnaelanike mure ja mopeedinoored on neile teada.