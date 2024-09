Juhtkiri: ootame talve

Haapsalu rahva on kahte lehte löönud noorteseltskond, kes õhtuti ja öösiti mopeedidel linnas ringi sõidab. Sõidavad nad ka päevasel ajal, aga siis on ka muud müra ja inimesed neelavad selle enamasti rahulikult alla. Öösiti on aga asi hullem. Noored inimesed lõbustavad end seesuguste sõitudega poole ööni välja. Rattad, mille seljas nad istuvad, on asjatundjate sõnul sätitud just ekstra lärmi tegema.

On selge, et tänavatel liikumist ära ei saa keelata ja komandanditundi linn selle pärast ka sisse ei vii.