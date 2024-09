Riiklike hariduspreemiate komisjon on valinud kolm Läänemaa haridustöötajat üleriigilise tunnustuse saamiseks.

65 000 euro suurusele elutööpreemia kandidaatideks on riiklik hariduspreemiate komisjon on valinud Haapsalu Viigi kooli õpetaja Villu Baumanni ning Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Lihula gümnaasiumi õpetaja Marje Loide. Riikliku elutööpreemia kandidaate on kokku 35.