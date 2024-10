Eesti aasta õppeasutuse juhi tiitli sai Riima Velbre

Aasta õpetaja galal Jõhvi kontserdimajas, kus õpetajate päeval tänatakse ja tunnustatakse Eesti parimaid haridustöötajaid, kuulutati aasta õppeasutuse juhiks lasteaia Tareke direktor Riima Velbre.

Aasta õpetaja galal tõstetakse haridustöötajaid esile 2023. ja sellele eelneva kahe aasta töö eest. Sellest sügisest viis Haapsalu linnavalitsus Tarekese, Pääsupesa ja Vikerkaare lasteaia ühise juhtimise alla ning Riima Velbre töötab nüüd õpetajana Oru koolis.

Aasta õpeaja galal öeldi Velbret tutvustades, et ta on inspireeriv, julge ja kiire otsustusvõimega lasteaia juht, kes on suurelt panustanud üleminekule eesti õppekeelele. Tal on erakordne organiseerimisvõime nii Süüria sõjapõgenike kui ka Ukraina perede ja laste vastuvõtmisel oma hoole alla.

Juhina on ta eriline võõrkultuuride tundja, ta oskab läheneda ja suhelda, loob kindla ja hooliva keskkonna, olles samal ajal avatud uutele ideedele. Talle meeldib rikastada eesti keele õpet uute IT- ja mänguliste võimaluste abil.

Riima väärtustab pidevat õppimist, ta arendab end ise ja loob võimalusi oma meeskonna arenguks. Selle tulemusena on viimaste aastate jooksul tema juhitava lasteaia õpetajad järjest saanud Läänemaa ja Haapsalu aasta õpetaja tiitli.

Ta teab, mis suunas on vaja liikuda, hoolitseb oma personali eest ja hoiab kõrgel lasteaia mainet. Riima jaoks on oluline, et kollektiiv oleks arenev, ühtne ja edumeelne.

Riima on Läänemaal tunnustatud direktor, Haapsalu kutsehariduskeskuse koostööpartner ja praktikajuhendaja. Ta kuulub Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni meeskonda ning Läänemaa alushariduse juhtide ühendusse. Osalenud linna arengus Haapsalu linnavolikogu liikmena.