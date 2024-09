HNRK kuulub viie tippkeskuse hulka

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) kinnitati augusti eelviimasel päeval rehabilitatsioonitehnoloogia arendamise DIH (Deliver Inspiration & Health) tippkeskuseks.

„DIH on korporatsioon, mis ühendab ettevõtteid, kes panustavad rehabilitatsioonitehnoloogia arendamisse,“ selgitas HNRK juht Kadri Englas. Tema sõnul kuuluvad võrgustikku ettevõtted, mis arendavad ja toodavad taastusravis kasutatavaid robootikaseadmeid ning arendavad selleks vajalikke tehnoloogiaid. Neist mitme ettevõtte seadmeid – kõnniroboteid, seisulaudu ja käerobotit – kasutab ka HNRK.

„Praegu on need ettevõtted ühinenud organisatsiooniks, mille osa on maailma nutikate rehabilitatsioonitehnoloogiate loojate, tootjate ja kasutajate hulgas suurim,“ rääkis HNRK juht. HNRKst sai maailmas viies ja Põhja-Euroopas esimene DIH korporatsiooni kompetentsikeskuste võrgustiku liige.

„DIH keskuse tiitel annab meile võimaluse uute tehnoloogiate arengus kaasa rääkida nii kliiniliste juhtumite kui ka töökorralduse poole pealt,“ ütles Englas. „Korporatsioon pakub meile omakorda võimalusi koolitusteks ja kogemuskohtumisteks, olgu need siis päriselus või veebi teel,“ lisas ta.

Englase sõnul on see asutusele ka väga suur tunnustus. „HNRKst sai DIH korporatsiooni viies liige. Seni olid selles esindatud üks Ameerika ja kolm Euroopa rehabilitatsiooni kompetentsikeskust Belgias, Hispaanias ja Šveitsis.

„Programm, kuhu meid kutsuti, on vaid mõne aasta eest ellu kutsutud ning võime julgelt öelda, et oleme üsna esimeste liitujate hulgas,“ sõnas Englas.

HNRK töökorraldust uue organisatsiooniga liitumine ei mõjuta. Englas ütleb, et tõenäoliselt tuleb edaspidi tihedamini võõrustada külalisi samast valdkonnast, kes tulevad HNRK tööga tutvuma. „DIH esindajad rõhutasid tiitlit üle andes, et HNRK puhul on muljetavaldav, kuidas tipptehnoloogiliste seadmete kasutamisse on ühel või teisel moel haaratud kogu keskuse meeskond. Loodame, et see tore tunne, mille uudis tunnustusest tõi, motiveerib meid edaspidigi,“ ütles Englas.

Andra Kirna