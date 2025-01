Nelja-aastase pausi järel korraldab Haapsalu linnavalitsus vabariigi aastapäeva puhul linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtu.

„Vabariigi aastapäeva vastuvõtt on olnud pikaajaline traditsioon ja minu arust on see tähtis kogukonnatunde tekkimiseks,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Kõik küll sinna ei mahu, aga tublimatest tublimad saavad kokku,