Haapsalu linnavalitsus loob Kastani tänavale hoolekandekeskuse ruumidesse sõimerühma, sest lasteaiakohta vajavaid lapsi on rohkem, kui linnavalitsusel kohti pakkuda on.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul on Haapsalus kümmekond 1,5aastast last, kellele linnal praegu lasteaiakohta pakkuda pole. Omavalitsusel on aga kohustus tagada lasteaiakoht kõigile soovijatele.

