H. P. Lovecrafti vaim laskub HÕFFi kohale

Taskuhääling „Tumedad tunnid” salvestab esimest korda avalikult oma uue osa, muutes kõigi silme all kuuldemänguks õuduskirjanik H. P. Lovecrafti jutu „Aegade hämarusest”.

Muusikalise tausta ning heli- ja valgusefektidega live-esitlus leiab aset aprilli lõpus toimuval Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil.

Taskuhäälingu eestvedaja ja saatejuht Priit Öövel ütles, et selline ülesastumine on „Tumedate tundide” kuueaastases ajaloos esmakordne. „Seni on minu avalikud salvestused piirdunud väiksemale seltskonnale lõkke ääres juttude vestmisega. Või päris üksi mõnes RMK metsaonnis tehtud öise salvestusega, taustaks pragisev tuli või katusele sabisev vihm.”

H. P. Lovecrafti loomingut on Öövel fännanud juba pikemat aega. „Lovecraft on üks minu suuri lemmikuid. Võib-olla paelub mind tema juures enim oskus õudusfooni aeglaselt kasvatada. Samuti see, et ta valmistab meisterlikult ette pinnase, jättes nii mõnedki detailid lugeja kujutlusvõime hooleks. Aga just meie enese kujutlusvõime suudab ette manada kõige õudsemaid pilte,” rääkis ta.

Haapsalus salvestatav jutt „Aegade hämarusest” jutustab salapärastest sündmustest, mis saavad alguse, kui Vaikse ookeani põhjast üles kerkinud saare hauakambrist avastatakse iidne muumia ja pannakse see välja Bostoni muuseumis.

Ööveli sõnul on see Lovecrafti loomingu iseloomulik näide, kus on olemas kõik tema juttudele omased elemendid: muistsed ja avastamata maad, aina lähemale hiiliv aimatav kurjus, sõna otseses mõttes kirjeldamatud õudused ja iidsed jumalused, kelle kohta saab lähemalt lugeda juba Lovecrafti teistest teostest.

1935. aastast pärit jutu tõlkis eesti keelde Silver Sära ja see ilmus eelmise aasta lõpus H. P. Lovecrafti lühiromaane ja jutustusi koondavas kogumikus „Ulmad nõiamajas”. Raamatu koostas Raul Sulbi ja kirjastas Viiking. Kuuldemängu salvestus on ühtlasi ka selle raamatu esitluseks.

„Tumedad tunnid” on 2016. aasta lõpust tegutsev taskuhääling, kus saab kuulata Eesti ja muu maailma põnevus-, õudus- ja ulmekirjanike teostel põhinevaid kuuldemänge ja järjejutte, mille on eetrivalmis seadnud Priit Öövel.

H. P. Lovecrafti vaimu kannavad ka kaks tänavu Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali kavas olevat filmi.

Kanada režissööri Rodrigo Gudiño uues õudusfilmis „Moondumine” („The Breach”) raputab rahulikku linnakest müstiline mõrv, mille uurimine võtab järjest veidramaid pöördeid. Nick Cutteri romaanil põhinev A-kategooria film maskeerib ennast 1980ndate stiilis B-kategooria filmiks, kust ei puudu absurd, kehamoonded ega ka ajas rändamine – midagi igale maitsele. Puudu on ainult lahe VHS-kassett, mille pealt seda kõike mängida.

John Carpenteri klassikalises, 1994. aastast pärit õudusfilmis „Hullumeelsuse lõugade vahel” („In the Mouth of Madness”) vajub fenomenaalselt populaarse õuduskirjaniku kadumise asjaolusid välja selgitama palgatud uurija üha sügavamale pöörasesse maailma, kus fantaasia ja reaalsus segunevad nii, et ta hakkab kahtlema oma terves mõistuses. Mõni kriitik peab seda kõige lovecraftilikumaks filmiks, mis üldse tehtud.

28.–30. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses aset leidev Baltimaade suurim žanrifilmide festival toob vaatajate ette valiku kõige uuematest õudus- ja fantaasiafilmidest, aga ka maailmafilmi varamust.

Piiratud kogus soodushinnaga passe on kuni 31. märtsini müügil HÕFFi koduleheküljel.

Kogu festivali programm avalikustatakse ja piletite müük algab 13. aprillil.