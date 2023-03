Üle 200 000 kodutarbija maksab vabatahtlikult elektri eest viiendiku võrra kõrgemat hinda

Universaalteenus on täna kliendi jaoks kõige kallim valik. Eesti Energia teeb täna kõigile universaalteenust kasutavatele eraklientidele pakkumise vahetada elektripaketti, mis säästab iga keskmise kliendi jaoks poole aasta jooksul ligi 50 eurot. Soodsama elektri saamiseks peab iga universaalteenuse klient ise uue paketi valima, automaatselt kedagi üle viia pole võimalik.

„Universaalteenus andis Eesti inimestele mõnevõrra soodsama elektrihinna kolmeks kuuks, kuid tänaseks on energia turuhinnad niivõrd palju langenud, et universaalteenus on tarbija jaoks kõige kallim valik. Selle kasutajad maksvad juba mitmendat kuud võrreldes elektri fikseeritud või börsihinnaga paketiga mitukümmend protsenti rohkem,” ütles Eesti Energia klienditeenuste valdkonna eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos.

Universaalteenusel oleva Eesti Energia erakliendi keskmine elektritarbimine on kuus 229 kWh, mille eest ta maksaks ilma riiklikku energiakulude kompensatsiooni arvestamata 44 eurot. Sama tarbimise juures oleks Eesti Energia kuuekuulise fikseeritud paketiga elektriarve 36 eurot. See teeb pooleaastase perioodi puhul võiduks peaaegu 50 eurot.

Roosi sõnul kohustas seadus elektrimüüjaid möödunud sügisel universaalteenusest kallimate elektripakettide kliente automaatselt universaalteenusele üle viima, kuid nüüd peavad kliendid soodsama elektri tarbimiseks ise aktiivsed olema.

„Automaatselt me kedagi universaalteenuselt ära viia ei saa. Parim, mida saame teha, on valmistada oma universaalteenuse klientidele ette pakkumine e-teeninduses, mille kliendid saavad soovi korral ise kinnitada hiljemalt 24. märtsiks,” rääkis Roos.