Kõrged küttekulud panevad inimesed mõtlema kolimise peale

Sellel küttehooaja kõrgete kulude tõttu on oma praegusest elukohast mujale kolimise peale mõelnud 16% Eesti inimestest. 25% tõdes, et ei ole küll kolimist tõsiselt kaalunud, kuid neil on kulude katmisega raskusi, selgus Citadele panga Baltikumi ülesest uuringust.

Panga tellitud küsitluses vastas kaks protsenti Eesti inimestest, et nad otsivad võimalust kolida väiksemasse korterisse, sama paljud sooviks kolida energiatõhusamasse majja, üks protsent kaalub võimalust kolida sugulaste või tuttavate juurde ning 11% tahaks küll kolida, kuid neil pole selleks võimalust.

„Lisaks neile, kes on kaalunud küttehindade tõttu mujale kolimist on veel lisaks veerand Eesti inimestest ehk 25% selliseid, kes mainisid, et uut elupinda nad otsida ei plaani, kuid neil on siiski kulude katmisega raskusi,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Ehk siis kokku ligi 41% vastanutest tunnetab raskusi küttekulude maksmisel.“

Hakiainen lisas, et näiteks Lätis tunnetab raskuski kokku 61% ning Leedus 45% küsitlusele vastanutest. Lätis oli selliseid inimesi, kes pole kolimise peale mõelnud, kuid neil on raskusi kulude katmisega lausa 40%.

„Möödunud sügisel uurisime inimeste käest, et kas ja kui paljud on pidanud mingeid enda kulutusi piirama ja siis selgus, et üksnes 19 protsenti ei ole pidanud piirama ühtegi kulutust. Tundub aga, et ka kulutuste piiramisest ei ole paljude jaoks siiski piisanud ja neil on ikka raskuseid,“ lausus Hakiainen. „Nüüd, kus ilmad hakkavad vaikselt soojemaks minema ja isegi elektri ning gaasi hind on veidi alla tulnud on tegelikult juba õige aeg uueks küttehooajaks valmistuma hakata. Ja eriti just neil inimestel, kes arvete tasumisega vaeva nägid.“

Kui nüüd hakkab kuludest natukene raha üle jääma, siis tasuks seda kasutada võimalusel uue ja sobivama eluaseme leidmiseks või siis olemasoleva kodu energiasäästlikumaks muutmiseks. „Tasub mõelda, kas saate suve jooksul oma kodu soojustada, muretseda energiasäästlikuma küttesüsteemi või lihtsalt koguda rahapuhvrit uueks küttehooajaks,“ tõi Hakiainen näiteks.

Võimalusel võiks vaadata ka varianti, kas kodu remontimiseks saab kasutada näiteks KredExi toetust või jagab mingeid toetusi välja ka kohalik omavalitsus.