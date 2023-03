SEB uuendab internetipanka

SEB alustab uuendatud internetipangale üleminekut. Ajakohastatud on internetipanga kujundust ja kasutajamugavust ning sinna lisandub jooksvalt uusi võimalusi.

„Lähtudes klientide vajadustest, soovidest ja ettepanekutest, uuendame oma internetipanka. Alates tänasest saavad kliendid värske kujundusega internetipanka ise proovida ning selle sisu ja võimalused täienevad pidevalt,“ ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

„Tänaseks oleme uuendanud sisselogimislehte, mis on nüüd ühine nii era- kui ka ärikliendil. Lisandunud on otsingufunktsioon menüüribal, juturobot kiireloomulistele kliendiküsimustele vastamiseks ning heleda ja tumeda režiimi võimalus. Samuti on internetipanga värskendatud osasid mugavam kasutada vaegnägijatel, sest need on klaviatuuriga navigeeritavad ja ekraanilugejatele loetavad,“ lisas Leppänen.

Uuendatud internetipangale üleminek toimub järk-järgult ning selle jooksul on kasutusel kaks internetipanga linki: nii senine kui ka uuendatud versioon, millest mõlemad toimivad täies ulatuses. „Selleks, et uuendatud internetipank oleks edaspidi kergemini leitav, soovitame sisselogimislehe salvestada oma veebilehitsejas lemmikute hulka,“ täiendas Leppänen.

Täpsema ülevaate uuendatud internetipangale üleminekust ja järgmistest sammudest leiab SEB kodulehelt.