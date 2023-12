Kõik SEB erakliendid hakkavad tänasest säästudelt tulu teenima

Alates 1. detsembrist teenivad kõik SEB erakliendid oma rahalt tulu, kuna pank hakkab maksma 0,4% aastaintressi arvelduskontol olevale rahale. Intressimäär kehtib kuni 5 000-eurostele summadele ning intress kantakse kontole igal kuul. Suurema intressitulu teenimiseks saab kasutada kogumis- või tähtajalist hoiust.

„Tähtajalised hoiused on muutunud väga populaarseks, kuna näiteks SEB-s on aastase hoiuse intressimäär 4,5%. Samas seisab Eesti inimeste säästudest ligi 60% niisama pangakontodel ja ei teeni neile sentigi. Esimese Eesti pangana leiab SEB, et kontodel olev niinimetatud igapäevaraha peab kliendile tulu tooma ning intressitulust peavad osa saama kõik kliendid. Näeme, et see on meie konkurentsieeliseks,“ ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Eesti Panga statistika kohaselt oli Eesti eraisikutel oktoobri lõpus sääste ligi 14,7 miljardit eurot, millest 8,2 miljardit eurot ei teeninud raha omanikule intressi.

Intress 0,4% aastas kehtib SEB-s kuni 5 000 euro suurusele kontojäägile ning seda ületavalt summalt arvestab SEB intressi 0,01%. Intressi teenimiseks ei pea klient midagi tegema ning teenitud intressitulu laekub kliendi samale kontole igal kuul. Näiteks 5 000-euroselt summalt teenib aastas intressitulu 20 eurot, millelt läheb maha tulumaks 20%.

SEB erakliendid teenivad igapäevaraha intressidega täiendavat tulu ligi 2,5 miljonit eurot aastas. Pakutav intressimäär 0,4% aastas on kõrgem kui Rootsi SEB-s, kus see on 0,25%.

Erakliendid saavad suurema tulu teenimiseks avada kas kogumis- või tähtajalise hoiuse. „Kui kliendil on lisaks igapäevarahale vabu sääste, siis need on mõistlik paigutada soovitud perioodiks tähtajalisele hoiusele. Nii saab oma sääste inflatsiooni eest paremini kaitsta ning säilitada ja kasvatada raha väärtust,“ selgitas Leppänen.

Leppänen lisas, et Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on hetkel euroala kõrgemate hulgas. Finantsturgudel üldiselt oodatakse, et 2024. aasta keskpaigas hakkab Euroopa Keskpank intressimäärasid taas langetama ning kui see juhtub, võib see hakata mõjutama ka pakutavate hoiuse intressimäärade taset, mis võivad hakata ka langema. Seepärast on mõistlik neil, kes soovivad kõrgetest hoiuseintressidest tulu saada, seda võimalust juba praegu kaaluda.

Teine alternatiiv SEB-s säästmiseks on kogumishoius intressiga 1,8% aastas, see on tähtajalisest hoiusest paindlikum. Raha saab kasutada, kui sellest soovist pangale kolm päeva ette teatada, kusjuures seni kogunenud intress säilib. Kogumishoius ei ole kindla tähtajaga ja sinna on võimalik jooksvalt raha lisada.

Kõik kuni 100 000 euro väärtuses hoiused ühes krediidiasutuses hoiustaja kohta on garanteeritud riikliku tagatisfondi poolt.