SEB: eriolukorra esimesel kuul vajas maksepuhkust 1 400 majapidamist

Eraisikute finantstervis on püsinud eriolukorra esimesel kuul suhteliselt hea. Leevendusi laenumaksetes on vajanud 1 400 eraklienti, 60 protsenti neist kodulaenudega ning ülejäänud väikelaenude ja liisingute maksetega.

„1 400 maksepuhkust eriolukorra esimesel kuul näitab, et meie eraklientide finantstervis on seni veel olnud hea ja vajadus maksepuhkuste järele ei ole olnud massiline. Maksepuhkus on ajutiste makseraskuste tekkimisel täiesti loomulik ja tavapärane asi, mille küsimist ei peaks kliendid kuidagi häbenema. SEB on maksepuhkuse andmisel samasugune partner nagu laenu väljastamisel – hoolime oma kliendist ja tahame talle parimat. SEB ei võta maksepuhkuse väljastamise eest teenustasu ning laenuperioodi samaks jäämisel ei muutu ka laenutingimused,” kommenteeris SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

Maksepuhkuse taotlemise ja allkirjastamise protsess on SEB-s täielikult digitaliseeritud ning kliendil ei ole vajadust sel põhjusel pangakontorit külastada. Täpsem info maksepuhkuse taotlemise kohta asub siin.

„Eluasemelaenu maksepuhkust väljastatakse tavaliselt kuueks kuuks ning seda on võimalik vajadusel pikendada kokku isegi aastaks. Võimalik on ka lühem maksepuhkus. Tavapärane on see, et kliendid ei vajagi kogu algselt kokku lepitud maksepuhkuse perioodi, vaid taastavad oma tavapärase laenumaksete tasumise siis, kui leitakse uus töö ja sissetulek taastub,“ lisas Ainar Leppänen.