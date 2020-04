Rimi on esmaspäevast avatud tavapärastel kellaaegadel

Esmaspäevast on enamik Rimisid taas avatud tavapärastel kellaaegadel ehk kell 8-22, seejuures palub jaekett endiselt jätta hommikused tunnid riskirühma ostlejatele.

Haapsalu ostjad tänasest enam Rimi juurde autoga ei pääse, sest täna algavad Jaama tänava rekonstrueerimistööd. Jala liiklemiseks piiranguid ei ole.

„Pärast eriolukorra kehtestamist lühendasime Rimide avamisaegu kolme tunni võrra, et jätta teenindajatele piisavalt aega pindade desinfitseerimiseks ning kaupade väljapanekuks,” ütles Rimi juht Vaido Padumäe pressiteates.

Ta märkis, et kuna esimestel eriolukorra päevadel osteti suurtes kogustes toidukaupu, siis töötajatel oli vaja rohkem aega, et tühje riiuleid täita. „Samuti kartsime haigestumislainet, mis seaks ohtu nii meie töötajad kui teeks keeruliseks ka inimeste toidukaubaga varustamise,” lisas ta.

Praeguseks on olukord Rimi juhi sõnul stabiliseerunud: inimesed külastavad kauplust harvem, kuid samas on keskmine ostukorv kasvanud.

„Usun, et kauplustes kiiresti kasutusele võetud maskid, visiirid, kindad ning kaitseklaasid kassades on igati ennast õigustanud ning tänu sellele on ka meie tublid teenindajad rohkem kaitstud ja terved. Samuti on juba väga hästi sisse töötatud pindade ning ostukärude desinfitseerimine, mida tehakse mitmeid kordi päevas,” ütles Padumäe.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 276 kauplust.