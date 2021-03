Kallas: Eestis on sisuliselt eriolukord

Kuigi eriolukorda ei ole välja kuulutatud, on Eestis sisuliselt eriolukord, ütles peaminister Kaja Kallas.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus on kehtestanud väga karmid piirangud, mis on suuremad kui eelmise aasta kevadel. Kallas märkis, et pärast eelmise aasta kevadet on seadusi muudetud nii, et valitsus saab kehtestada piiranguid ilma eriolukorda välja kuulutama.

„Meil on sisuliselt eriolukord,” ütles Kallas. „Viiruse levik on plahvatuslikult kõrge, seetõtu peame kõik ennast piirama. Märtsikuu tuleb väga raske.”

Kallas toonitas, et piirangud on kehtestatud viiruse leviku piiramiseks ning võimalik on kehtestada veel karmimad piirangud kuni liikumispiiranguteni välja.

Peaministri sõnul on riik suurendanud järelevalvet piirangute täitmise, sealhulgas ka maskiandmise kohustuse üle. Järelevalvet on kavas veelgi suurendada.

Kallas kinnitas, et kohad, kus piirangutest kinni ei peeta, pannakse kinni ilma igasuguse kompensatsioonita.