Metsküla saatis kooli kaitseks presidendile kirja

Matsalu rahvuspargis elavad kultuuritegelased ja haritlased pöördusid Metsküla ja teiste Eesti väikekoolide kaitseks president Alar Karise ja peaminister Kaja Kallase poole avaliku kirjaga.

Allakirjutanud teevad ettepaneku kaitsta elujõulisi maakoole. 21 õpilasega Metsküla kooli laste arv ei kahane, vaid kasvab – koolis käib täpselt sama palju lapsi kui 20 aastat tagasi. Lastevanemad on kooliga rahul, lapsed võidavad järjest maakonna- ja üle-eestilisi olümpiaade. Sellest hoolimata ähvardab kooli sulgemine. Vastav eelnõu on koostatud ja volikogu laual juba tuleval reedel. Muu hulgas teevad allakirjutanud presidendile, peaministrile, riigikogule ja Eesti valitsusele ettepaneku, et maakoolide sulgemisotsused ei tohiks jääda vaid poliitilistest tõmbetuultest mõjutatavate kohalike omavalitsuste kätesse, vaid sellel peaks silma peal hoidma ka haridus- ja teaduministeerium.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!