Lääne-Eesti ringkond saab riigikogus koha juurde

Erakonna Isamaa nimekirjas riigikokku pääsenud Riho Terras jätkab tööd Euroopa Parlamendis ning tema koha riigikogus saab endale erakonna volikogu esimees, Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonnas kandideerinud Mart Maastik. Maastik kinnitas Eesti Ekspressile, et temast saab parlamendisaadik.

Läänemaal ja suursaartel kokku 855 häält saanud ja sellega ringkonnas alles 11. koha pälvinud Maastik oli Isamaa üldnimekirjas üheksandal positsioonil ehk esimene, kes jäi riigikogust välja.

Valimistulemuste põhjal said 5. valimisringkonnast riigikokku Helle-Moonika Helme (EKRE), Kalle Laanet (RE), Jaanus Karilaid (KE), Kalev Stoicescu (E200) ja Madis Kallas (SDE).

Kui keegi riigikokku pääsenud sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna liikmetest peaks saama ministriametisse, on šansse riigikogusse pääsemiseks ka Reili Rannal (SDE), kes on nii valimisringkonnas valituks osutunud kandidaatide kui ka üleriigiliselt riigikokku valitud kandidaatide esimene asendusliige, ning Urve Tiidusel (RE) kes on valimisringkonnas esimene ja üleriigiliselt kolmas asendusliige.