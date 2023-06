Riigikogus moodustati Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm

Riigikogu saadikud moodustasid Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma eesmärgiga aidata parlamendi tasemel kaasa Haapsalu raudtee taastamisele ja Lääne-Eesti rongiliikumisele avamisele.

Toetusrühma esimeheks valitud sotsiaaldemokraat Reili Rand avaldas heameelt selle üle, et parlamendirühma kuulub saadikuid kõigist kuuest riigikogu fraktsioonist. „Haapsalu raudtee taastamisest on taas saamas erakondadeülene projekt. Haapsalu raudtee eest seisev parlamendirühm tegutses juba XII riigikogus. Ligi kümne aasta jooksul on see idee kogunud poolehoidjaid juurde ja asi on ka edenenud, kuigi kaugeltki mitte soovitud tempos. Täna oleme liikumas projekti ettevalmistustööde lõpetamise suunas – viimase lõiguna on projekteerimisel Haapsalu-Rohuküla lõik. Edasiseks ühiseks väljakutse on leida rahastus raudtee väljaehitamiseks,“ lisas Rand.

Toetusrühma kuuluvad Jaanus Karilaid, Jüri Ratas, Ester Karuse, Aleksei Jevgrafov, Lauri Laats, Tõnis Mölder, Enn Eesmaa, Maria Jufereva-Skuratovski, Andre Hanimägi, Tanel Kiik ja Aleksandr Tšaplõgin Keskerakonnast, Aivar Kokk ja Mart Maastik Isamaast, Henn Põlluaas, Anti Poolamets, Rain Epler, Siim Pohlak ja Martin Helme EKREst, Raimond Kaljulaid, Tiit Maran ja Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Kalev Stoicescu ja Hanah Lahe Eesti 200st ning Pärtel-Peeter Pere Reformierakonnast.