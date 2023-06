Rahvarõivad – talutarest presidendi vastuvõtule

Kõik kolm reedel Haapsalu raekojas avatud näitust viivad külastaja rõivamaailma – näha saab nii rahvariideid kui ka nendest inspireeritud moeloomingut, mida kantud presidendi vastuvõtul.

Raekoja ühes tiivas näha olev näitus „Pulmas, talgutel ja kõrtsis” on eriline selle poolest, et suurem osa välja pandud rahvariietest pole mitte suurte muuseumide kogudest, vaid just inimeste kodudest. „Need pole lihtsalt anonüümsed riided, vaid kui on teada, on ka talude ja inimeste nimed juures,” ütles näituse koostanud raekoja kuraator-teaduri Kadri Laur. Lisaks kodudele on näitusele jõudnud esemeid ka Läänemaa väikemuuseumidest nagu Rõude, Hanila ja Lyckholmi.

