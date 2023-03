Haapsalu linnavalitsuse uus hoone tuleb puidust

Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalu linnavalitsuse arhitektuurikonkursi võitsid arhitektuuribüroo Molumba arhitektid Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan tööga „Kirsiaed”.

„Kaks tööd joonistusid kohe välja – „Linna maja” ja „Kirsiaed”,” ütles Haapsalu linnapea ja žürii esimees Urmas Sukles. Konkurents kahe esimese koha vahel oli tihe ja lõpuks hakkasid rolli mängima nüansid – ehitusmaterjalide hinnad ja maja hooldus. „Arvan, et tegime õige valiku,” ütles Sukles.

Sukles tunnistas, et esmapilgul oli paljude žürii liikmete, ka tema lemmik just teiseks jäänud töö „Linna maja”, mille autorid on Jaan Kuusemets, Keiu Tulev, Erko Luhaaru, Allar Esko, Anna Solts, Angelina Šilova ja Ervin Golvih arhitektuuribüroost Dagopen.

Kolmanda koha saavutanud töö „Lasse ja Bosse” oli Suklese sõnul kõige enam kirgi tekitav töö. „Haapsalu inimeste arvates ei sobinud sinna, Tallinna omad ütlesid, et sobib,” ütles Sukles.

