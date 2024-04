Herilased koondavad kogukonna kokku

Haapsalu Herilaste meeskond võitles hooaja viimastes mängudes ka üsna lootusetutes olukordades lõpuni välja.

Korvpalli Saku II liiga hooaja esimestes mängudes lõi Herilaste usk mõnikord vankuma, kui vastane uljalt oma eduseisu kasvatas. Areng on aga olnud silmaga nähtav. Kevade poole usuti oma võimalusse vaata et viimase mänguminutini.

„Ega me alla anna,” kinnitas ka vanemtreener Jaanus Levkoi. „Öeldakse, et elu peamised edasi viivad jõud on surmahirm ja sugutung. Nii filosoofiliselt ei oska küll neid asju hinnata, kuid meeste eneseusk kasvas tõesti finaalmänguni välja.”